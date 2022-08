Incêndios. Detidos este ano 119 suspeitos de crime de incêndio, diz ministro

Já foram detidos, este ano, 119 suspeitos do crime de incêndio florestal, anunciou este domingo José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna.

"Tínhamos 119 detidos, quer pela Guarda Nacional Republicana, quer pela Polícia Judiciária", declarou José Luís Carneiro, na Batalha (Leiria), no final da sessão solene do Dia do Município, acrescentando que outras "investigações estão em curso, para detetar as causas de outros incêndios, e poderão vir a culminar noutras detenções".

O governo, clarificou o ministro, reforçou muito este ano “os mecanismos de fiscalização e de vigilância” e que “esse trabalho de fiscalização e de inspeção” foi intensificado “numa articulação da Guarda Nacional Republicana com a própria Força Aérea, com vigilância aérea articulada com os 230 postos de vigia fixos e, depois, também a própria videovigilância que está colocada para serviço à floresta”.

José Luís Carneiro adiantou ainda que este ano há "uma taxa de detenção que está já muito mais acima do dobro daquilo que foi a taxa de detenção nos anos anteriores”, o que “mostra também a eficácia do sistema no combate aos incendiários”.