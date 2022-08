Espanha. Queda de cenário de palco provoca um morto em festival de música

O mau tempo em Cullera, Valencia, em Espanha, provocou a queda de parte do cenário do palco do Festival Medusa, provocando a morte de um homem e ferimentos em 40 pessoas. A organização do festival está "desolada" com o incidente e apresentou as suas condolências aos familiares da vítima.

O Medusa começou na quarta-feira e estava previsto continuar até dia 15 de agosto, mas acabou por ser imediatamente cancelado após a tragédia provocada pelos ventos fortes.

"Há que garantir a segurança dos assistentes, dos trabalhadores e dos artistas", pode ler-se ainda na mesma publicação do Medusa. A vítima mortal, escreve a Europa Press, é um homem de 28 anos, que acabou sendo atingido por partes do cenário.

O evento reuniu mais de 300 mil pessoas.