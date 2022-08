Fogos. Incêndio na Serra do Marão continua a dar luta aos bombeiros

As chamas que deflagraram no sábado à noite na Serra do Marão, no distrito de Vila Real, está a ser combatido por 138 operacionais, 37 meios terrestres e nove meios aéreros, informou este domingo a Proteção Civil.

O incêndio lavra numa zona de povoamento florestal, diz o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), uma área arborizada, com pelo menos 0,5 hectares e mais de 10% de grau de coberto.

O fogo começou pelas 22h37, segundo os registos da ANEPC.