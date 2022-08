Serra da Estrela. Mais de 16 mil hectares de área ardida

Mais de 16 mil hectares já arderam na Serra da Estrela, entre os distritos de Castelo Branco e Guarda, segundo dados do sistema de vigilância europeu Copernicus, citados pela Agência Lusa.

Às 15h30 de sexta-feira, a área consumida pelo incêndio na Serra da Estrela é de 16.310 hectares.

Recorde-se que o incêndio deflagrou na madrugada de sábado passado, em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e as chamas estenderam-se depois ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira.

Em causa está uma área de parque natural, classificada.