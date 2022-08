Pena suspensa ao adepto croata que agrediu jornalista em Guimarães

O adepto croata que agrediu na quarta-feira um jornalista no final do jogo entre o Vitória de Guimarães e o Hadjuk Split foi condenado a um ano e três meses de prisão, com pena suspensa.

O arguido de 22 anos também não poderá pisar recintos desportivos durante um ano e terá de pagar uma indemnização de 600 euros ao jornalista da TVI, acrescentou uma fonte policial à agência Lusa.

A agressão aconteceu quando os adeptos croatas saíam do Estádio D. Afonso Henriques, no final do jogo que contava para a 3.ª pré-eliminatória da UEFA Conference League, competição que os vimaranenses foram eliminados.