Alemanha. Acidente em montanha-russa provoca mais de 30 feridos

Um acidente numa diversão de um parque temático na Alemanha, esta quinta-feira, provocou 34 feridos, dois dos quais graves.

Duas carruagens de uma das atrações da Legolandia, em Gunzburg, colidiram, segundo a imprensa alemã.

Foram mobilizados para o local várias equipas de socorro e três helicópteros.

Este é o segundo acidente grave num parque temático na Alemanha, em menos de uma semana. No sábado passado, uma mulher morreu, depois de cair de uma montanha russa num parque de diversões em Klotten, no sudoeste do país.