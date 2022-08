Benfica cancela conferência de imprensa "por respeito à memória de Fernando Chalana"

Roger Schmidt não vai responder às questões dos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Casa Pia, marcado para esta sexta-feira, “por respeito à memória de Fernando Chalana”, que faleceu ontem aos 63 anos.

“Num momento de luto pela morte de Fernando Chalana, e por respeito à memória de uma das maiores figuras de sempre do Sport Lisboa e Benfica e do futebol português – que será homenageada às 15h30 de sexta-feira no Estádio da Luz –, o treinador Roger Schmidt não realizará a conferência de Imprensa de antevisão do jogo de sábado”, confirmou o Benfica através de uma nota oficial.

Depois de o encontro com os gansos, que se realizará em Leiria às 18h, Roger Schmidt vai prestar declarações à comunicação social.

O Benfica vai homenagear o “Pequeno Génio” no Estádio da Luz, esta sexta-feira, às 15h30. O clube da Luz também anunciou que durante esta época nenhum jogador poderá usar o número 10, com o qual Chalana jogou.