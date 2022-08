Quando os adeptos conseguem impor a sua ordem

Não deixa de ser irónico que a PSP na noite de terça para quarta-feira estivesse à espera que os adeptos do Hadjduk Split fizessem desacatos no Porto, onde os elementos do Corpo de Intervenção estavam nas imediações dos pontos mais turísticos como a Ribeira. Ao que se sabe, os adeptos, fugindo à fiscalização dos agentes policiais normais, fizeram uma incursão a Guimarães durante uma hora, provocando o caos, levando à frente tudo o que encontravam no seu trajeto.

Como diz o ditado, casa assaltada, trancas à porta. No dia seguinte, 80 elementos do Corpo de Intervenção de Lisboa, que tinham acabado um turno de doze horas, foram ‘obrigados’ a rumar a Guimarães para reforçar a equipa do Porto. A grande questão é como foi possível os três autocarros terem partido do Porto sem que ninguém tivesse dado por isso. Sem o reforço do Corpo de Intervenção seria muito difícil aos polícias de Guimarães conter a fúria dos adeptos croatas. “Faltam polícias”, dizem as associações sindicais. E isso é inquestionável. Mas também há outro ponto que revela bem a mudança de comportamento da PSP. As ordens são muito claras para só se usar a “força musculada” em casos extremos. Há uns bons anos, aquando de um jogo entre o Benfica e o Olympique de Marseille, o Corpo de Intervenção de então ‘correu’ à bastonada os adeptos franceses até ao aeroporto. Nessa época, e fiz reportagens com a polícia, cheguei a ver agentes italianos a encostarem adeptos do Milan de uma forma pouco convidativa a grandes retaliações.

Hoje, com as câmaras dos telemóveis, são poucos os polícias, e bem, que puxam do cassetete e colocam os vândalos das claques na ordem. Os tempos são outros, mas não sei muito bem como se consegue manter a ordem quando selvagens agridem homens, mulheres e crianças, sem qualquer justificação.

A maioria dos elementos das claques de futebol não respeita nada e vive de provocar desacatos. E sem um grande número de agentes é impossível controlá-los. Tão simples quanto isto.