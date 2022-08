Incêndio na Covilhã ainda mobiliza mais de mil operacionais

O Comandante Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Elísio Oliveira, afirmou, esta quarta-feira, que se encontram 1.146 operacionais, apoiados por cinco aviões, no combate ás chamas do incêndio rural que deflagrou na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã.

O responsável adiantou ainda que o fogo, que deflagrou na madrugada de sábado, já chegou a Manteigas.

O objetivo é agora "posicionar os meios à frente do incêndio", disse Elísio Oliveira.