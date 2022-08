Anadia. Detido suspeito de atear incêndios florestais

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 49 anos, suspeito de ter ateado os incêndios florestais ocorridos nos dias 25 e 26 de julho em Anadia, no distrito de Aveiro.

“O modus operandi consistiu no recurso a chama direta ou material incandescente para dar início aos incêndios, em zona de extensa mancha florestal, confinante com várias habitações, incêndios esses que, graças a serem precocemente detetados e combatidos pelos bombeiros, foram prontamente circunscritos”, informou a PJ, através de comunicado.

O detido, trabalhador da construção civil e com histórico grave de alcoolismo, foi presente às Autoridades Judiciárias, na comarca de Aveiro e depois de ouvido em primeiro interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações periódicas trissemanais, “cumulativamente com o uso de pulseira eletrónica no âmbito de um processo de violência doméstica”.