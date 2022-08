GNR deteve em flagrante 'quarteto' a furtar catalisadores em Viana do Castelo

Um grupo de quatro homens, entre os 43 e os 53 anos, foi detido em flagrante delito enquanto furtava catalisadores, em Viana do Castelo.

A Guarda Nacional Republicana (GNR), em comunicado divulgado esta quarta-feira, afirmou que já estava há cerca de dois meses a investigar um caso de furtos de catalisadores.

Durante as diligências, os militares surpreenderam os homens “quando estavam a furtar o catalisador de uma viatura estacionada na via pública em Vila Nova de Anha”.

Além da detenção, a GNR também apreendeu dois catalisadores, uma serra a bateria, um macaco hidráulico, várias lâminas da serra, luvas, um alicate e ainda um veículo.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.

Ainda no comunicado, a GNR deixou uma lista de conselhos para não ser vítima deste tipo de furtos: evitar estacionamentos em locais ermos ou com má iluminação, anotar as caraterísticas dos possíveis suspeitos e “caso se depare com uma situação de furto de catalisadores ou de peças de veículos, deverá contactar as autoridades o mais rapidamente possível, devendo, até à chegada destas, recolher o número máximo de elementos de informação, incluindo possíveis testemunhas e preservar eventuais vestígios”.