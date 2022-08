Évora. ASAE desmantela matadouro ilegal e suspende restaurante

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) desmantelou um matadouro ilegal numa exploração pecuária, em Évora, e ainda suspendeu a atividade de um estabelecimento de restauração e bebidas que comercializava essa carne.

Segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira, a ASAE indicou que realizou uma operação de fiscalização, resultando no desmantelamento do matadouro ilegal.

A autoridade constatou que no matadouro eram feitos abates “de animais de forma ilícita, em local não licenciado para o efeito”, além de que não estava a funcionar com as “condições de higiene adequadas” e os animais não eram "sujeitos à inspeção sanitária obrigatória para despiste de doenças”.

Os inspetores da ASAE também verificaram que, após o abate ilegal, "a carne dos animais abatidos era comercializada para um estabelecimento de restauração e bebidas".

O estabelecimento era "recetor e responsável pela entrada no circuito do consumo público" dessa mesma carne.

Devido à falta de condições de higiene, a atividade do estabelecimento foi suspensa.

Desta forma, foi instaurado um processo-crime por abate clandestino e pela prática dos crimes contra a saúde pública de géneros alimentícios anormais avariados.

A ASAE ainda apreendeu 500 quilos de carne, quatro facas, dois cutelos e um machado, o que representa um valor aproximado de quatro mil euros.