Encontrada mala com ossadas no interior numa zona de mato em Almancil

Foi descoberta, por um popular, uma mala com ossadas no interior, numa zona de mato em Almancil, no concelho de Loulé.

A descoberta foi comunicada à GNR e o caso passou para a Polícia Judiciária que já está a investigar.

Inicialmente, segundo o Correio da Manhã, pensou-se que seriam ossadas de animais, tendo em conta o tamanho.

No entanto, as autoridades recolheram os restos mortais, para proceder aos devidos exames forenses para apurar se se trata de ossadas humanas ou não.