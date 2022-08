GNR resgata jovem casal que estava preso na cascata do Arado em Terras de Bouro

Um casal de jovens que estava retido no meio da cascata do Arado, em Terras de Bouro, foi resgatado, este domingo, pela Unidade de Emergência de Proteção e Socorro do Parque Nacional do Peneda-Gerês.

Quando receberam o alerta, os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) deslocaram-se ao local e encontraram o casal a meio da cascata, sem conseguir sair pelo próprio pé.

“Perante a situação, um dos militares foi ter com as vítimas, para as ancorar e prestar auxílio e até à chegada de mais militares em apoio”, explicou a GNR num comunicado divulgado hoje.

O resgate foi realizado através de cordas. Depois de serem retirados em segurança, o casal não precisou de assistência médica e foi encaminhado para o seu veículo.

Ainda na nota, a GNR aconselha a todos que queiram fazer caminhadas por estes locais que tenham cuidado ao passar em zonas com água, por serem possivelmente mais escorregadias, uso de calçado adequado, manter a distância das zonas perigosas.

Já se levar consigo crianças, os militares também recomendam a adotar uma postura defensiva, sem os deixar andar livremente para evitar acidentes.