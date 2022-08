Ler a crise da justiça pela pena de Jonathan Sumption

Todos - profissionais forenses, académicos e cidadãos - somos recorrentemente chamados à atenção para o que se vulgarizou denominar a «crise da Justiça».

Em rigor, ninguém sabe exatamente o real significado e extensão de tal crise.

Uns centram-na na sua capacidade ou incapacidade de resposta rápida aos processos que ela é chamada a decidir.

Outros colocam, porém, o assento tónico na legitimidade e razoabilidade das decisões dos tribunais.

Na maioria dos casos, a «crise da Justiça» é invocada como pretexto político para questionar a ação governativa de um ou de outro governo de inspiração política diferente.

Por tal razão, sempre que o governo muda, o assunto volta à baila, sendo sempre referida a urgência da reforma da Justiça jamais realizada.

Na verdade, poucos, salvo alguns académicos e mais superficialmente algumas instituições representativas de magistrados e advogados, se preocupam em analisar as causas da dita «crise».

Na maioria dos casos, os diagnósticos ficam-se pelo apontar da insuficiência de magistrados, funcionários, meios técnicos e informáticos e, numa análise mais técnico-jurídica, centram-se na má conceção e redação das leis.

Há já uns tempos, falei aqui de um livro que muito me questionou.

Chama-se «The Trials of the State» e é da autoria de Jonathan Sumption, um jurista inglês que integrou o Supremo Tribunal desse país entre 2012 e 2018.

Não concordo com muito do que ele escreveu, designadamente no que se refere ao papel do Estado e à extensão da sua intervenção.

Contudo, muitas das observações que no livro deixou expressas não podem deixar de merecer a atenção de quem se interessa verdadeiramente por melhorar o sistema de Justiça, numa perspetiva democrática e de serviço da cidadania.

Uma das ideias principais que resulta da obra é a de que a legislação – tanto europeia, como nacional – cobre, hoje-em-dia, um campo enormemente alargado de atividades humanas e de interesses, coisa que, há pouco mais de cinquenta anos, não acontecia.

Tal regulação, pelo Estado, de um tão grande número de atividades terá, assim, necessariamente, de conduzir a uma maior intervenção dos tribunais e a um aumento do poder da Justiça na decisão de matérias que antes procediam, no essencial, da vida e resolução privada dos cidadãos, da vida corporativa e económica, da discricionariedade da Administração, e mesmo da pura decisão política.

Com efeito, raros são os campos da vida pessoal, familiar, económica, financeira, ambiental, laboral que escapem à previsão das leis e, portanto, ao conjunto de direitos, obrigações e deveres, por elas detalhados e impostos.

Mesmo no campo do direito sancionatório - penal, contraordenacional e financeiro – surgem sempre mais e mais infrações de tal maneira detalhadas e especializadas, que só quem domina minimamente outras áreas de saber não jurídicas pode, em rigor, ser capaz de analisar e depois aplicar ao caso concreto o que a lei estatui.

Questões como as do terrorismo, dos refugiados, da guerra obrigaram, também, a uma mais alargada ação dos tribunais, que, em algumas situações, conflitua com as necessidades e decisões políticas, por norma mais elásticas e tempestivas.

Como refere Jonathan Sumption, em muitos casos, o que eram decisões que cabiam a médicos, governantes e funcionários da administração pública, pais e vizinhos - por exemplo - passaram a ser, direta ou indiretamente, endossadas ao poder judicial, pois é ele que pode dizer o direito do caso concreto e que as leis estatuem de uma forma geral e abstrata.

Por tal razão, ramos como os do Direito Administrativo, mas também, o Direito de Família e de Menores foram ganhando uma dimensão e concretização que obrigaria a repensar não só os meios dos tribunais dedicados a tais matérias, como, ainda, a própria formação especializada dos magistrados ali colocados.

Não por acaso, é sobre essas categorias de tribunais que a crítica pública sobre a morosidade e, também, sobre a legitimidade e razoabilidade das decisões mais incide.

É claro que a simplificação da legislação e o aumento e qualificação dos meios humanos dedicados a tais áreas jurídicas e a tais tribunais ajudariam, de imediato, a aumentar a rapidez e a qualidade das respostas do sistema judiciário.

O problema não pode, todavia, ser pensado apenas numa base gestionária: pensar e promover tal convicção só pode produzir mais demagogia e deslegitimar, ainda mais, a ação da Justiça.

Vivendo em Democracia e num Estado de Direito, o acesso aos tribunais, para fazer cumprir as leis e os direitos que elas preveem, não pode, também, ser negado, ou indiretamente dificultado, aos cidadãos, como solução para a referida crise.

Por outro lado, uma especialização demasiada faz perder aos juristas a capacidade de equacionarem integralmente o âmbito e a natureza de muitos problemas e casos que devem ser decididos por via judicial.

Isso mesmo tenho constatado no exercício das minhas funções europeias onde tenho lidado com juristas de outras nacionalidades, que têm grandes dificuldades em enquadrar alguns problemas no plano mais vasto do Direito e das leis constitucionais.

A questão da chamada «crise da Justiça» não pode, assim, ser pensada como uma questão de natureza puramente técnico-jurídica ou gestionária.

A «crise da Justiça» está no centro da própria crise do Estado democrático e liberal na sua relação com a situação atual do Estado social: a sua natureza é, por isso, de ordem política.