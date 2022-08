Dmytro Gumenyuk. "Putin e o seu exército estão a usar a central de Zaporíjia como um escudo nuclear na guerra contra a Ucrânia"

A escalada de tensão em torno da central nuclear de Zaporíjia, a maior na Ucrânia e no continente europeu, voltou a fazer soar alertas na comunidade internacional para o risco de uma guerra num país com uma infraestrutura nuclear de grande dimensão. O secretário-geral da ONU, António Guterres, fala de uma “missão suicida”. No terreno, os técnicos ucranianos que avaliam a segurança da rede não escondem a preocupação. Ao telefone com o i dos escritórios do centro estatal ucraniano para a segurança nuclear e radioativa, Dmytro Gumeniuk, engenheiro nuclear responsável pelo departamento de análise do SSTC NRS, insiste que se está perante “terrorismo nuclear” e acusa a Agência Internacional de Energia Atómica, que este fim de semana reconheceu que se está a brincar com o fogo em Zaporíjia, de passividade nos últimos meses.

Este é o ataque mais crítico desde o início da guerra?

Sim, creio que é a situação mais crítica em termos de segurança nuclear desde o início da guerra.

Pode descrever o que aconteceu na central nuclear de Zaporíjia nos últimos dias?

Como se sabe, desde 4 de março os militares russos ocuparam a central nuclear de Zaporíjia. Durante um período estiveram simplesmente lá sem fazer nada. Há cerca de duas semanas, começámos a ter relatos de que começaram a colocar minas e bombas em torno do perímetro da central e na semana passada levaram máquinas de guerra para dentro do campus, para perto do edifícios de turbinas da unidade 1. Este edifício está localizado perto desta unidade de produção de energia.

Estão a disparar dentro do perímetro da central?

Não na zona de contenção dos reatores nucleares mas nos edifícios adjacentes, onde estão tubagens de vapor que são necessárias para o arrefecimento do reator e para a ligação de energia à rede. Em caso de explosão, é possível haver estragos nestas tubagens e o arrefecimento do reator pode perder-se, o que pode atingir o combustível nuclear e levar à libertação de contaminantes radioativos para o ambiente. Na última sexta-feira os militares russos atingiram a central, começaram a disparar de várias zonas e parte da rede elétrica foi danificada. A cidade de Enerhodar, que é uma cidade satélite da central, ficou sem eletricidade e sem água durante várias horas e além disso houve ataques dirigidos a edifícios da cidade. No domingo, um dirigente russo disse que a central tinha sido construída pelos russos e que por isso os russos vão permanecer em Zaporíjia e que irão disparar caso haja alguma tentativa dos ucranianos de tentar desocupar este território. Portanto temos uma situação muito delicada e para mim muito preocupante. Uma central nuclear não é um lugar para jogos e combates. Neste momento, para mim, não é claro como é que os russos vão prolongar esta situação e também não consigo perceber como é que a Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) não tem apoiado o lado ucraniano no que toca a garantir a segurança destas instalações.

