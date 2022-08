A resignação do Patriarca e as perguntas difíceis que a Igreja tem de fazer

Chesterton, o sarcástico ensaísta, romancista e autor de geniais aforismos, dizia de forma certeira: “Há aqueles que odeiam a Cristandade e chamam ao seu ódio amor por todas as religiões”.

Cerca de cem anos depois, essa formulação continua a ser muito verdadeira: é legítimo desconfiar que a investigação aos abusos sexuais por parte de padres católicos não teria sido tão amplificada e mediatizada caso a Igreja não tivesse tantos e tão encarniçados inimigos.

Falei deliberadamente de abusos de padres para enfatizar que esses crimes foram cometidos por pessoas individuais e não por uma instituição.

Porém, a história não acaba aí. Importa, naturalmente, averiguar se houve encobrimento. É óbvio que nenhuma instituição - e muito menos uma instituição que sempre exaltou a “pureza” e desconfiou dos prazeres carnais - gosta de assumir os erros/ crimes dos seus membros. Ainda assim, seria inadmissível que um pilar da sociedade com os valores e os princípios que a Igreja católica defende fosse cúmplice desses erros/ crimes, ao encobri-los ou ao proteger aqueles que os cometem.

E, depois e acima de tudo, importa perceber se existe ou não na Igreja um clima favorável ao desenvolvimento de certos vícios entre os eclesiásticos.

Aqui, é a própria Igreja, e não a sociedade, que tem de colocar certas questões difíceis. O celibato é ou não é desejável? Os padres têm ou não de reprimir os seus impulsos de forma contranatura? Essa repressão pode ou não ter consequências indesejadas? Pode ou não levar os padres a canalizar as suas pulsões para comportamentos inaceitáveis?

Não é difícil imaginar o desconforto, talvez mesmo a angústia, do Cardeal Patriarca perante a situação com que se viu agora confrontado. Mas a sua resignação, ao contrário do que poderia acontecer em política, não resolve nada e só servirá para satisfazer os que se comprazem com o enfraquecimento da Igreja.

Que se saiba, o problema dos abusos nem sequer é exclusivo da Igreja portuguesa. E por isso talvez só o Papa possa fazer alguma coisa para o resolver. Mas para isso é preciso colocar as perguntas difíceis e agir em conformidade.