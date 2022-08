O corporativismo é um abuso

O drama do corporativismo, para além da realidade concreta dos atos ou omissões, é que não conta com as evoluções, nomeadamente do mundo digital.

Longe vão os tempos em que as corporações tinham papel de anestesiador social do Estado por interposta entidade, no tempo da Velha Senhora, mas as sementes permanecem bem presentes nas modelações, dinâmicas e estagnações da sociedade portuguesa na atualidade. As emanações das realidades de abusos e tentativas no seio da Igreja Católica são apenas uma das expressões, graves, do corporativismo que se trasveste nos nossos dias em diversas manifestações, em que a defesa dos pares da entidade se sobrepõe ao racional, com evidentes danos para o indivíduo e para a comunidade.

O corporativismo é uma perigosa expressão de acefalia, está presente nos partidos políticos, no jornalismo e em diversas profissões com que lidamos nos nossos quotidianos. Em nome da proteção da causa da entidade, o caminho é desgraduar a realidade, não a tomar como um todo, mas contar apenas com a necessidade de mitigar ou eliminar as consequências dos atos ou das ausências dele no interesse particular da corporação.

O drama do corporativismo, para além da realidade concreta dos atos ou omissões, é que não conta com as evoluções, nomeadamente do mundo digital. Pode ter funcionado no passado, quando os segredos calavam fundo, os medos se sobrepunham à visão cívica de uma sociedade com direitos e deveres. Hoje, mais tarde ou mais cedo, tudo se sabe e esse é o drama maior dos corporativismos. É drama e incredulidade, na medida em, que sendo provável o conhecimento geral, não se percebe porque na ausência de sentido racional, por medo, não age em conformidade com o senso.

O corporativismo conta sempre com a solidariedade da rede. Na dúvida protege-se quem faz parte da congregação. É assim, na Igreja, instituição com incontornável relevância social em Portugal, mas também no jornalismo, bastando para o efeito a invocação da proteção dos pares aos nomes dos profissionais avençados pelo saco azul do BES cujos nomes nunca viram a luz do dia, a par de tantas outras realidades que subtraem credibilidade ao exercício, cada vez mais sujeito às modelações do dinheiro e da procura de públicos, audiências, leitores e ouvintes.

O corporativismo conta ainda com a subserviência, a anuência, a anulação da individualidade de pensar e agir, para poder prosseguir com a marcha das suas dinâmicas como nada se tivesse passado. A bem da corporação deve-se condescender, alinhar pelo diapasão da ordem estabelecida, não perturbar os ditames ditados por alguém, pela doutrina ou pela superior orientação da instituição.

Na política, é assim também, a diferença não pode fazer parte do processo construtivo, então se o modo é de poder, quem pensa diferente do líder, do que pensam que o líder pensa ou do supremo interesse de manutenção do poder, é visto com desconfiança, desdém e sujeita-se à acrimónia da tribo de seguidores de circunstância.

A proteção corporativista não é um exclusivo da Igreja Católica e quem se entretém a aproveitar as circunstâncias para ajustar contas deve ter bem presente que, por um lado, existem outras realidades concretas que merecem acerto de passo, por outro, que a sociedade portuguesa está povoada de silêncios ensurdecedores, em que os protagonistas ainda não perceberam a importância da explicação, do escrutínio e da transparência das opções.

Este é um tempo para atalhar caminho nos casos concretos de abusos, na insanidade de manter a proteção a quem destrata o espírito e a missão da corporação, mas pode ser também a consagração de um novo tempo em que o interesse particular de nenhuma entidade se sobrepões aos mais elementares direitos humanos, ao senso e ao sentido de equilíbrio e compromisso com a comunidade. A impunidade corporativa, já fustigada pela era digital, das redes sociais, dos cruzamentos de dados, dos algoritmos e afins, deve ter os dias contados.

O holofote pode estar a incidir sobre a Igreja Católica, mas o corporativismo não deve exultar a folga das costas pelo fustigar do pau naquela instituição. Pode e deve haver um novo tempo, o corporativismo e os corporativistas, por vezes, acéfalos na proteção dos disparates dos irmãos, colegas, companheiros e camaradas, também de profissão, que se cuidem.

A ousadia cívica, também impulsionada pela coragem de um Papa pouco convencional, por comprometido com o senso e com as realidades, marca um novo tempo na instituição, que assim seja no resto da sociedade que cala demasiados silêncios, que condescende com excessivas opções da governação política e económica e com tudo o que faça condicionar o interesse geral, o bem comum, às nuances particulares.

Basta de corporativismos que espezinham a individualidade, o senso racional e o interesse geral. Nada nem ninguém deve calar a brutalidade da desordem do abuso e as restantes distorções corporativas. É tempo de erradicar esses resquícios dos corporativismos passados e presentes. Ontem já era tarde.

Notas Finais

O temor da ânsia pós-pandemia. A voragem do pós-confinamento e das suas projeções de limitação, afirma-se numa enorme ânsia em voltar a fazer, como se não houvesse amanhã, mas confronta-se com uma ácida expectativa de crescentes dificuldades, já presentes numa dualidade que se sente entre as férias de luxo e o descanso a meio gás da classe média. É, porventura, essa a razão do esgotamento da oferta turística superior no Algarve e o desafogo que se sente em terras como o Almograve, com menos gente, até do que em anos de pandemia.

A inveja espacial dos portugueses. Há coisa que nenhum dinheiro do mundo supera. Os preconceitos, a inveja e a desgraduação dos acontecimentos quando não são materializados por uma certa elite de Lisboa e da Linha, com o pedigree que dá acesso quase exclusivo à classificação de relevância da nação, a par de tantos desmandos do passado, pagos pelos contribuintes de forma direta ou indireta. Depois de tantas viagens fluviais e marítimas, o empresário Mário Ferreira participou numa viagem espacial, foi o primeiro português. Fonte de inveja, em vez de trabalho para que possa haver mais a participar em impulsos de futuro. Sempre a puxar para baixo.

Ainda a banalização da morte. Num país com problemas demográficos estruturais, choca a indiferença perante os números anormais da mortalidade e a insuficiência da resposta para os riscos e obstáculos que se colocam no acesso dos portugueses aos cuidados de saúde. Somos assim tantos para desperdiçar uma vida que seja?