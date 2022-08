Onde pára a polícia da noite?

A antiga ministra da Administração Interna foi relativamente rápida a comunicar que seria criada uma ‘polícia da noite’, que até ficaria com o nome do malogrado agente.

É um clássico português: quando acontece algum desastre ou uma ocorrência fora do normal, logo as autoridades aparecem a anunciar medidas a torto e a direito. Exemplos não faltam, mas falemos de segurança. Um polícia foi morto na 24 de Julho quando tentava pôr cobro a agressões entre frequentadores de uma discoteca.

Passados vários meses ninguém sabe onde está a tal polícia da noite e os desacatos ocorrem com frequência no exterior dos estabelecimentos sem que exista o tal corpo especial da PSP. Certamente que se ocorrer outro caso grave, o Executivo de António Costa logo aparecerá a anunciar que está em andamento a criação da polícia da noite, que, pretende-se, funcione à semelhança da Escola Segura. Mas é assim de caso em caso que nada se resolve.

A segurança à noite parece uma coisa clandestina que ninguém quer enfrentar de frente. Há umas semanas estive no Algarve e quando falava com um amigo que está à frente de projetos de animação noturna ele foi confrontado com uma festa ilegal no parque de estacionamento próximo.

Dois ou três organizadores da ‘rave’ ilegal, chegaram nos seus carros abriram as malas e começaram a debitar música em alto som. Ao lado, outros ‘camaradas’ abriram as geleiras e passaram a vender cervejas e outras bebidas alcoólicas, como se o espaço fosse uma discoteca legalizada.

O meu amigo chamou a GNR, não fosse haver confusões de pancadaria e logo a discoteca ficava associada a tais factos, mas a Guarda só chegou passado uma hora, quando já havia uma cinco centenas de miúdos na festa. Penso que os agentes não queriam acabar com a festa à bruta, mas o que é um facto é que a mesma continuou pela noite dentro.

Como mudou o comportamento da Guarda. Antigamente chegavam a um local e varriam tudo à bastonada. Agora passaram do oito para o oitenta. Por que será?