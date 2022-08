Aeroporto. Solução mais ‘competitiva’ é Alcochete, diz estudo

Sem ainda certezas no que diz respeito à localização de um novo aeroporto ou de um complementar, são várias as sugestões, ideias ou estudos que defendem uma ou outra opção das muitas que estão ou estiveram em cima da mesa.

Recentemente, Fátima Rodrigues (ex ANA), Mário Lopes (professor do IST), Pedro Albuquerque, engenheiro aeroespacial (ex PGA, ex Embraer, CEIIA), Vítor Coelho (ex controlador de tráfego aéreo) e Duarte Gomes (ex TAP), realizaram um estudo intitulado ‘Solução aeroportuária para a região de Lisboa’, que defende que a solução “definitiva mais competitiva para o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa” é a construção do novo aeroporto de Lisboa (NAL) na zona central do Campo de Tiro de Alcochete (CTA), cerca de 5 a 6 quilómetros mais perto de Lisboa que a zona prevista na zona leste do CTA.

E acrescentam os autores que “os custos de construção do NAL, estimados em cerca de 2000 milhões de euros em 2009, são muito inferiores aos valores referidos publicamente”.

Dizem ainda que a opção pela solução Aeroporto Humberto Delgado + Montijo de acordo com o Memorando de Entendimento Governo-Vinci ( 2017) “seria ruinosa para Portugal, porque após a saturação, cerca de 30 anos antes do termo da concessão e sem qualquer capacidade de expansão, provocaria a perda do hub e a não satisfação da procura, restringindo fortemente a conectividade ao mundo para passageiros e carga aérea, ou seja, condicionando negativamente o desenvolvimento económico do país”, acrescentando que “a perda do hub inviabilizaria a TAP, podendo perder-se tudo o que o Estado tem gasto para viabilizar a empresa”.

Num extenso documento com mais de 150 páginas onde explicam detalhadamente o porquê de consideraram a solução Alcochete a mais viável, os autores do texto deixam ainda algumas recomendações e alertas.

“Se não se construir o NAL, no médio e longo prazo todo o dinheiro colocado na TAP é perdido (porque a TAP não sobrevive sem o hub”, alertam os autores, recomendando por isso o “abandono definitivo da opção dual como solução para ampliação da capacidade aeroportuária da região de Lisboa”.

No entanto, deixando a hipótese de a TAP e o hub sobreviverem, “no médio e longo prazo tudo o que se gastar no Montijo é perdido” e, por isso, devem-se “restringir os investimentos no Montijo ao estritamente necessário para satisfazer a procura até à construção do NAL”.

Os autores falam ainda na realização de obras de ampliação da capacidade do Aeroporto Humberto Delgado “(apenas as necessárias para satisfazer temporariamente a procura até à abertura do NAL), para estarem concluídas pelo menos até 2025”.

E recomendam a revisão do Plano Diretor do NAL em Alcochete “para ajustamento à nova realidade da procura, técnica e operacional, alterada desde 2009 e, igualmente para corrigir alguns ‘defeitos’ resultado de interferência política” como é o caso do projeto do terminal de passageiros ou projetar outro terminal, “menos grandioso, mas mais barato e mais eficiente”.