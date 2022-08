Anne Heche em estado crítico após violento acidente de carro

A atriz norte-americana Anne Heche, de 53 anos, está em estado crítico após ter tido um violento acidente de carro em Los angeles, na sexta-feira.

O carro da atriz, que iria ao volante, bateu contra uma casa no bairro de Mar Vista, tendo provocado uma explosão, seguida de um incêndio que consumiu totalmente a viatura.

Fonte próxima de Anne Heche, citada pela CNN, adiantou que a atriz sofreu queimaduras graves e que tem pela frente um longo período de recuperação.

Segundo as autoridades norte-americanas, o carro estaria em excesso de velocidade, quando saiu da estrada e se deu a colisão.

A atriz embateu primeiro contra uma garagem de um complexo de apartamento, segundo as imagens captadas pelo TMZ, e só depois o carro foi de encontro a uma habitação.

No local estiveram quase 60 bombeiros, que demoraram mais de uma hora a extinguir as chamas do carro.

Anne Heche participou em filmes como Seis Dias, Sete Noites, com Harrison Ford, ou Sei o que Fizeste no Verão Passado. A atriz ficou também conhecida por ter tido uma relação com a apresentadora Ellen DeGeneres nos anos 90.