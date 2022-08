Saúde. Urgências de obstetrícia e ginecologia e blocos de partos voltam a encerrar

Os hospitais São Francisco Xavier, Beatriz Ângelo, de Santarém, de São Bernardo e a Maternidade Alfredo da Costa, vão, durante este fim de semana, voltar a sofrer constragimentos no que toca às urgências de ginecologia e obstetrícia.

A stiuação, que já dura há alguns meses, dá-se por dificuldades em assegurar escalas por falta de especialistas.

Já esta sexta-feira, estão encerradas as urgências de ginecologia e obstetrícia e os blocos de parto dos hospitais de Beja, Braga e Garcia de Orta, em Almada, sendo que, neste último, só abrem segunda-feira.

Além destes hospitais, há outros nos distritos de Lisboa e Santarém que vão sofrer constragimentos durante o fim de semana, de acordo com a informação disponibilizada na plataforma do Serviço Nacional de Saúde, que permite ver o horário dos serviços de urgência e blocos de partos.

De acordo com a informação disponibilizada neste portal, o serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia e bloco de partos do Hospital Garcia de Orta encerraram às 8h00 desta sexta-feira e só voltando a abrir às 08h00 da próxima segunda-feira.

O Hospital de Beja encerrou estes serviços esta sexta-feira e até às 08h00 de sábado, voltanto a encerrar domingo a partir das 8h00.

Em Braga, o serviço de urgências e o bloco de partos estão encerrados até às 20h00 desta sexta-feira, voltando a encerrar às 20h00 de sábado.

Por outro lado, em Lisboa, o Hospital São Francisco Xavier vai ter o serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e o bloco de partos encerrados entre as 21h00 de sábado e as 09h00 de domingo, e a Maternidade Alfredo da Costa terá o bloco de partos encerrado entre as 9h00 e as 21h00 de domingo.