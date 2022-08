Dois homens constituídos arguidos por suspeitas de auxílio à imigração ilegal

Dois homens foram esta sexta-feira constituídos arguidos, no âmbito de uma operação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Coimbra, por serem suspeitos dos crimes de auxílio à imigração ilegal e de falsificação de documentos.

Em comunicado, a autoridade adianta que foram executados na quinta-feira "dois mandados de busca domiciliária e dois mandados de busca a estabelecimentos comerciais, além de várias viaturas associadas a uma empresa e ao seu sócio-gerente, suspeitos da prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal e de falsificação de documentos".

De acordo com os serviços, os suspeitos, que foram constituídos, "estão, entre outros factos, indiciados na regularização fraudulenta de um elevado número de cidadãos estrangeiros em território nacional, apresentando no SEF contratos de trabalho com vínculo laboral em regime de teletrabalho, sem que se verifique a existência de realização de trabalho ou relação laboral efetiva entre as partes".

"Na operação, que contou com a participação de uma dezena de inspetores do SEF e levou à identificação de uma dúzia de cidadãos estrangeiros, metade dos quais ainda sem a respetiva situação documental regularizada no nosso país, foi apreendida diversa documentação, material informático e de comunicações", lê-se ainda na mesma nota.