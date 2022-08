Enterrados juntos jovem e cão que morreram em acidente

Que o cão é o melhor amigo do homem, já poucos duvidam. O que se calhar alguns não sabem é que, nessa amizade, não consta a expressão "até que a morte nos separe".

Nem a morte foi motivo suficiente para separar Óscar Hernández e Bruno, o seu cão.

O jovem e o seu amigo perderam a vida na sequência de um acidente de viação, em que a viatura onde seguiam colidiu com um camião, que ocorreu no México, no passado dia 25 de julho e o desejo da família é que sejam enterrados juntos, uma vez que os dois eram inseparáveis.

A notícia foi avançada pela irmã de Óscar, Nohemi Hernández, através das redes sociais.

"Boa tarde. Em nome da minha família Hernández González, lamento informar que recebemos esta manhã a informação de que o meu irmão já não se encontra entre nós. Eu peço que rezem pela minha família neste momento de tanta dor. Iremos informar acerca do local e da hora da vigília para aqueles que se quiserem juntar a nós", escreveu.

Dois depois depois da morte de Óscar, Nohemi surpreendeu os seguidores ao comunicar que a família tinha decidido que junto ao jovem, seria enterrado Bruno, o cão que nunca saiu do seu lado e morreu no mesmo acidente de carro.

"Família, colegas, amigos. Estamos agora a acompanhar o meu irmão Óscar Hernández aos Jardines del Recuerdo, onde ele irá descansar junto de Bruno", disse.

Assim que a notícia foi dada, ficou viral na Internet, onde muitos utilizadores aplaudiram a atitude da família, assim como Óscar e o seu amigo de quatro patas, que agora descansam juntos.