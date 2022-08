Feira de São Mateus. "Ponto de encontro de várias gerações" já arrancou

A mais antiga feira franca da Península Ibérica deu ontem o seu pontapé de partida para 49 dias de festa e animação. Depois de dois anos sem ver a luz do dia devido à pandemia, a Feira de São Mateus, em Viseu, voltou a abrir portas e promete trazer uma das melhores edições de sempre.

Até 21 de setembro, viseenses e visitantes de todo o mundo podem contar com um cartaz recheado de artistas nacionais e internacionais. Mas nem só de concertos se faz a Feira. Às famosas enguias, ao cheiro a farturas, ao parque de diversões, ao artesanato e muito mais juntam-se diversos eventos desportivos, como é o caso da Meia Maratona de Viseu, do Rally Constálica Vouzela e Viseu e do Torneio Internacional de Andebol.

Desde a sua primeira edição, há 630 anos, que a Feira de São Mateus se realiza no mesmo recinto e nos 75 mil metros quadrados do evento vão estar cerca de 300 expositores, também com muitas propostas gastronómicas.

Já o cartaz musical conta com propostas para todos os gostos e idades. Hoje o arranque é dado pelo cantor José Cid mas a festa prossegue pelo palco principal, com muitos nomes nacionais e internacionais, entre os quais se destacam: Kevinho, a 12 de agosto; Álvaro de Luna, dia 14 de agosto; Luccas Neto, a 9 de setembro; Os Quatro e Meia; Diogo Piçarra, Barbara Bandeira; Mishlawi; DAMA; Fernando Daniel; Toy; Grupo Revelação; Moullinex Dj Set, entre variadíssimos outros artistas.

Pedro Alves, presidente da Viseu Marca, acredita que “tendo em conta a notoriedade da Feira de São Mateus, serão poucos os portugueses que não a visitaram e menos os que nunca ouviram falar nela”.

E acrescenta quem “quem ainda não teve oportunidade de a visitar, pelo menos saberá da sua existência e que se trata do mais importante evento do género realizado no país”.

Lembra o responsável que a Feira de São Mateus – também conhecida como feira das feiras ou guardiã das feiras populares do país – “tem tudo para oferecer, espetáculos musicais; eventos desportivos, nacionais e internacionais; sessões temáticas na área da saúde; cinema; eventos de moda; espaços de humor, como é caso do Viseu a RIR, etc”.

“Tem todos estes ingredientes, alguns que permitiram trazer alguma frescura à Feira, mas tem também o lado mais popular, ao qual sempre foi fiel e que nunca pode faltar, como são os concertos de artistas mais populares ou os tradicionais expositores com muita e boa gastronomia regional”, diz ao i.

Esta feira franca, defende, “é uma festa da família e festa dos amigos, ponto de encontro de várias gerações”.

E se há fator que caracteriza a Feira de São Mateus é, claramente, a idade e a localização. “É realizada na mesma área da cidade, desde há 630 anos, num local central, que se tem modernizado. Isto é algo único”, finaliza Pedro Alves.

Entre as novidades deste ano, o destaque vai para as pulseiras cashless. Ou seja, além dos métodos mais convencionais de pagamento, será possível utilizar estas pulseiras que podem ser carregadas e permitem fazer todos os pagamentos no recinto, incluindo a entrada na feira.

E, como agradecimento pelo esforço no combate à covid-19, foram oferecidos vouchers de entrada a mais de 3 mil profissionais de saúde de Viseu.