Norte. Cinco incêndios mobilizam mais de 130 operacionais

Estão esta quinta-feira em curso cinco incêndios, que estão a mobilizar 131 operacionais, 27 veículos e sete meios aéreos.

Destes, três são em Braga e dois no Porto.

Aquele que mais operacionais está a mobilizar é um incêndio que deflagrou no concelho de Fafe pelas 10h19, estando no local 75 bombeiros, 17 veículos e cinco meios aéreos.

Nos concelhos de Vila Verde e Vieira do Minho, também no distrito de Braga, estão em curso dois incêndios que mobilizam, respetivamente, 25 operacionais, cinco veículos e um meio aéreo e 21 operacionais, um veículo e um meio aéreo.

Já no distrito do Porto está em curso um incêndio em Gondomar e outro em Penafiel, ambos a ser combatidos por cinco bombeiros e um veículo.

Ao todo, há 25 incêndios ativos em Portugal, além dos cinco em curso, seis em fase de resolução e 14 em fase de conclusão, estando estes a ser combatidos por um total de 516 operacionais, 137 veículos e oito meios aéreos.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estão em risco máximo de incêndio quase 80 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Braga, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém e Portalegre e três concelhos do distrito de Faro (Loulé, São Brás de Alportel e Tavira).

Já em risco muito elevado de incêndio estão 50 concelhos e em risco elevado outros 60.