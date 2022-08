Navio que transporta cereais ucranianos alegadamente roubados pela Rússia já partiu para Síria

O navio sírio que transporta cereais ucranianos e que foram alegadamente roubados partiu esta quinta-feira no porto libanês de Trípoli com destino à Síria. A notícia é avançada por Ali Hamie, ministro interino dos Transportes do Líbano, à agência Reuterts.

Recorde-se que o navio atracou naquele porto a 27 de junho com cerca de 5000 toneladas de cevada e outras 5000 toneladas farinha que, segundo a embaixada ucraniana em Beirute, citada pela imprensa internacional, foram roubadas de lojas ucranianas pela Rússia.