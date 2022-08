Leiria. Associação registou no primeiro semestre deste ano 114 novos casos de violência doméstica

A Mulher Século XXI, Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres, em Leiria, registou no primeiro semestre deste ano 114 novos casos de violência doméstica, mais 24 casos do que os 90 registados no mesmo período de 2021.

Susana Ramos Pereira, a presidente daquela Organização Não Governamental (ONG) disse à agência Lusa que os números mostram que "há casos que se estão a destapar", apesar de admitir que não existem estudos que o confirmem.

A responsável afirma que a pandemia de covid-19 obrigou as vítimas a viverem "dois anos sob o jugo do agressor", contribuindo isso para um "maior isolamento e silenciamento das vítimas, impedindo-as de denunciar os abusos, mas mostrando-lhes também que teriam de sair logo que possível deste ciclo de agressão".

Este cenário terá feito com que as vítimas tomassem a decisão de denunciar, considera Susama Ramos Pereira.

"Estão a aparecer mais casos e temos alguma reincidência de pessoas que desistiram dos processos e agora voltaram a pedir ajuda. Também está a aumentar a comunidade brasileira na região e temos tido mais pedidos de ajuda destes imigrantes", disse ainda.

Os 114 casos, 11 são reincidências, dizem respeito a 110 mulheres, incluindo seis idosas, e quatro homens, três dos quais idosos.

Foram ainda contabilizados 33 acolhimentos de emergência, 18 de mulheres e 15 de dependentes: "A procura é bastante, mas só temos espaço para oito pessoas", disse a responsável.

Recorde-se que só no primeiro semestre deste ano já morreram 17 pessoas em contexto de violência doméstica: 16 mulheres e uma criança. Ao todo, em 2021, o número foi de 23 pessoas - 16 mulheres, duas crianças e cinco homens (estatísticas oficiais do portal da violência doméstica da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género).