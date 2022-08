Treinador do Manchester United critica Cristiano Ronaldo: "É inaceitável"

Cristiano Ronaldo voltou a jogar pelo Manchester United, este domingo, num jogo particular contra o Rayo Vallecano, em Old Trafford.

O joagador estava em dúvida nas escolhas do treinador neerlandês Erik ten Hag, pois o português esteve ausente dos treinos, tendo alegado motivos pessoais, além de ter sido tornado público que Cristiano Ronaldo procurava um novo clube.

Agora, depois do comportamento de CR7 no jogo de domingo, que o treinador classificou de “inaceitável”, a dúvida se Ronaldo entra ou não nas opções para o primeiro jogo oficial da nova época, agendado para o próximo domingo, é ainda maior.

O jogador português abandonou o estádio antes do jogo terminar, depois de ter sido substituído ao intervalo. "Certamente, eu não aprovo isso. É inaceitável. Somos uma equipa e tem de ficar até ao fim", disse, citado pelo Diario AS, o treinador sobre Cristiano Ronaldo e os restantes jogadores que deixaram Old Trafford antes do final do jogo.