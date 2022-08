Tom Cruise interrompe passeio romântico para saltar de parapente

Não é todos os dias que se conhece uma estrela icónica de Hollywood como Tom Cruise, que dispensa apresentações, ainda para mais num contexto tão único. Sarah e Jason Haygarth, um casal do Reino Unido, estavam a passear pelo Lake Districk, situado a noroeste daquele país, quando o ator aparece a sair de um helicóptero, que aterrou à frente deles.

"Peço desculpa por interromper a vossa caminhada pacífica com tanto barulho", disse a estrela, de 60 anos, ao casal, segundo escreve o The US Sun. Tom Cruise estava prestes a saltar de parapente do monte onde todos se encontravam.

Sarah, que terá ficado chocada com tudo o que estava a acontecer, perguntou à estrela: "Vai mesmo saltar lá para baixo?", ao passo que Cruise, quase como se estivesse em personagem e a gravar uma cena de um filme de ação, respondeu: "Até logo, pessoal".

O casal ficou contente por ter conhecido a estrela de Missão Impossível, tendo afirmado que Cruise era muito simpático.