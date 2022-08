Nova Iorque. Trabalhador do McDonalds alvejado no pescoço na sequência de uma discussão sobre comida

Um trabalhador da cadeia de fast-food McDonald's está em estado crítico depois de ter sido alvejado no pescoço no exterior do restaurante onde trabalhava, em Brooklyn, no estado de Nova Iorque. A vítima, de 23 anos, foi alvejada depois de um desentendimento sobre comida com uma mãe e um filho, na noite de segunda-feira.

De acordo com o Departamento da Polícia da Cidade de Nova Iorque, o trabalhador envolveu-se numa discussão verbal com uma mulher por volta das 19h locais, tendo essa discussão escalado rapidamente para a violência física quando o filho da mulher se envolveu.

O jovem de 20 anos terá alegadamente alvejado o trabalhador no pescoço depois da discussão ter passado para a rua.

A vítima foi levada para o Hospital de Brookdale, onde permanece internada em estado crítico.

Já o agressor foi levado pela polícia, estando a investigação ainda a decorrer.