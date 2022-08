Grândola. Colisão com nove feridos provoca corte do IC33

Uma colisão, esta terça-feira de manhã, que envolveu sete viaturas no IC33, ao quilómetro 42, no concelho de Grândola, deixou nove pessoas feridas, uma delas com gravidade, e levou ao corte do trânsito nos dois sentidos daquela via.

O comandante dos Bombeiros de Grândola, citado pela agência Lusa, confirmou que o acidente envolveu sete viaturas ligeiras de passageiros e provocou nove feridos, um deles grave, “um homem com cerca de 40 anos”, e oito ligeiros.

As vítimas foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano, situado no concelho de Santiago do Cacém, segundo a mesma fonte.

A colisão obrigou ao corte nos dois sentidos daquele troço do IC33.

“A estrada está cortada para remoção dos veículos acidentados”, afirmou fonte da GNR.

Para o local foram mobilizados 25 operacionais, apoiados por 11 viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM, nomeadamente a viatura médica de emergência e reanimação.