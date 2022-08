Penacova. Incêndio deflagra em fábrica de palitos e mobiliza 290 oepracionais

Um incêndio que deflagrou esta segunda-feira numa fábrica de palitos no concelho de Penacova está, pelas 18h40, a mobilizar 290 operacionais, 78 viaturas e cinco meios aéreos, de acordo com dados da Proteção Civil consultados pelo Nascer do Sol.

O incêndio deflagrou pelas 15h31 numa fábrica de palitos na freguesia de Lorvão, em Penacova, no distrito de Coimbra.

A ocorrência já se estendeu à zona florestal mas "não há casas nem aldeias ameaçadas", adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra à agência Lusa.