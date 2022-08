Caso Marega. Porto Editora vai corrigir referência em manual de filosofia

A Porto Editora já reagiu à polémica causada pela referência ao caso Marega inserido no manual de Filosofia de 10º ano "Ágora", cuja autoria é de Susana Teles de Sousa, Isabel Pinto Ribeiro e Rui Areal.

No manual, os autores fazem referência aos insultos de que foi alvo o jogador do FC Porto Moussa Marega no dia 16 de fevereiro de 2020 como estudo de caso acerca do posicionamento ético levado a cabo pelo pivot do telejornal de um canal generalista português ao relatar a situação.

Em comunicado, avança o jornal O Jogo, a editora explica que os autores "abordam o tema da subjetividade moral através do chamado "caso Marega", de forma a levar os alunos a uma reflexão crítica e a uma tomada de posição a partir de notícias e de casos atuais e mediáticos", sendo os alunos "orientados a interpretarem o tema através de uma perspetiva subjetivista e, em oposição, segundo uma visão crítica do subjetivismo".

Deste modo, a Porto Editora acredita que é errado afirmar que o manual "potencia a «criação de um estigma injustificado sobre milhares de adeptos», como refere o comunicado entretanto emitido pelo clube vitoriano. Pelo contrário, promove a análise, discussão e debate de um tema segundo diferentes perspetivas, método reconhecidamente profícuo no processo de ensino-aprendizagem".

"Contudo, os autores do manual referem-se aos adeptos do Vitória Sport Clube como os autores dos insultos racistas, tal como foi dito publicamente em vários órgãos de comunicação social nos dias seguintes ao acontecimento de 17 de fevereiro de 2020. Ora, a Justiça absolveu o clube de tais acusações e foram multados três espectadores que estavam no estádio. Neste sentido, pedimos desculpa ao Vitória Sport Clube e aos adeptos vitorianos e vamos proceder à correção do texto, nos livros escolares que ainda não foram impressos", conclui.