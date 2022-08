Dívida pública recua para 126,7% do PIB no segundo trimestre

A dívida pública na ótica de Maastricht diminuiu para 126,7% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, menos 0,3 pontos percentuais face ao final do trimestre anterior, anunciou esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).

O banco central liderado por Mário Centeno revelou que, em junho, a dívida pública, na ótica de Maastricht, aumentou 200 milhões de euros, para 280,6 mil milhões de euros. “Este acréscimo refletiu, essencialmente, as emissões de títulos de dívida, que superaram as amortizações” em 500 milhões de euros, justifica. Em sentido contrário, as responsabilidades em depósitos e em empréstimos diminuíram, respetivamente, 200 e 100 milhões de euros.

Já os depósitos das administrações públicas aumentaram 2,4 mil milhões de euros. “Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 2,2 mil milhões de euros, para 252,5 mil milhões de euros”, justifica o BdP.