"Pretos imundos". Filhos de atores brasileiros Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso alvo de racismo em Portugal

Os filhos dos atores brasileiros Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que estão de férias em Portugal, terão sido vítimas de racismo num restaurante da Costa da Caparica.

Nas redes sociais está a circular um vídeo da atriz a confrontar a autora dos insultos racistas contra as crianças, que também terá atacado uma familia de turistas angolanos, presente no mesmo espaço.

A mulher, que estaria alcoolizada, terá chamado “pretos imundos” às crianças, dizendo-lhes para voltarem para a terra deles.

O ator Bruno Gagliasso chamou as autoridades e a mulher foi detida no local, tendo sido libertada pouco depois.

Os atores já fizeram saber que vão apresentar uma queixa formal junto das autoridades portuguesas.

"Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias", lê-se num comunicado divulgado pelos representantes dos atores brasileiros.

"Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outros absurdos proferidos às crianças, tais quais 'pretos imundos'", lê-se na mesma nota.

O restaurante Clássico by Olivier também reagiu já ao incidente, repudiando o episódio de racismo que terá acontecido.

O caso está asrr amplamente divulgado, quer nas redes sociais, quer na imprensa brasileira. Em Portugal, várias caras conhecidas do grande público já se vieram manifestar contra os insultos, elogiando Giovanna Ewbank, por ter defendido os filhos e a família, que também foi alvo de racismo.