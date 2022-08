Detidas 12 pessoas e apreendidas 1150 toneladas de pesticidas falsificados

As autoridades europeias detiveram 12 pessoas, apreenderam 1150 toneladas de pesticidas falsificados e desmantelaram uma instalação dedicada ao fabrico de produtos fitofarmacêuticos ilegais, anunciou a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), esta segunda-feira.

A operação "SILVER AXE" foi coordenada pela EUROPOL e decorreu entre 25 de janeiro e 25 de abril, envolvendo autoridades de 31 países, dos quais 25 estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal.

Segundo a nota da AT, nas anteriores edições da operação "SILVER AXE" as autoridades apreenderam cerca de 5 mil toneladas de produtos falsificados,

A operação foi centrada em portos, aeroportos e pontos de entrada rodoviários.

A AT explicou ainda que foi possível "identificar novas tendências", como o aumento de tráfico destes produtos no Sul da Europa e na zona do Mar Negro, o aumento de tentativas de importação de produtos contrafeitos com origem na Turquia, assim como uma tendência crescente de envio de pequenas remessas por via postal, em resultado de vendas destes produtos na Internet.