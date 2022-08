Iron Maiden. As imagens dos reis do metal em Portugal

Iron Maiden. As imagens dos reis do metal em Portugal

A banda de heavy metal Iron Maiden, com quase cinco décadas de carreira, atuou no Estádio Nacional, este domingo. A abertura ficou a cargo de duas bandas, os autralianos Airbourne e os neerlandezes Within Temptation. Veja as imagens de um concerto muito aguardado.