EUA. Ex-mulher de Trump sepultada em campo de golfe do magnata

Ivana Trump, a falecida ex-mulher de Donald Trump, foi sepultada num túmulo da família Trump, ao lado do primeiro buraco no campo de golfe Bedminster do ex-presidente dos EUA. A ex-modelo nascida na Checoslováquia morreu após uma queda no seu apartamento, no Upper East Side, em Nova Iorque, a 14 de julho, aos 73 anos.

Nas redes sociais, principalmente, no Twitter, tem sido divulgada a tese de que Trump tomou esta decisão para “fugir aos impostos”. Brooke Harrington, professora universitária de Sociologia, em Dartmouth, twitou o seguinte:_“Como investigadora de impostos, eu estava cético em relação aos rumores de que Trump enterrou a sua ex-esposa naquele triste pequeno pedaço de terra no seu campo de golfe Bedminster, em New Jersey, apenas para incentivos fiscais”.

“Então verifiquei o código de impostos de New Jersey e, pessoal... é um trio de evasão fiscal. Propriedade, imposto de renda e vendas, todos eliminados”, redigiu a docente, acrescentando que não existe na legislação daquele estado norte-americano “nenhuma requisito sobre um número mínimo de restos humanos necessário para os incentivos fiscais entrarem em vigor – parece que um cadáver será suficiente para fazer pelo menos três formas de imposto desaparecerem”.

“Para os interessados, a ProPublica publicou um documento do Trump Family Trust que mostra que eles tentaram designar uma propriedade em Hackettstown (a 32 km de Bedminster) como uma empresa de cemitérios sem fins lucrativos”, concluiu.