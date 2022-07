Verstappen conquista vitória em Grande Prémio da Hungria 'de loucos'

Max Verstappen, da Red Bull Racing, foi o Piloto do Dia no Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, que acabaria vencendo após partir da 10.ª posição da grelha, fruto de uma qualificação aquém do expectável para o campeão do mundo em título na modalidade.

A corrida na Hungria, onde a chuva esteve sempre à espreita, ameaçadora, foi palco de uma estratégia 'duvidosa' da Ferrari, criticada por muitos dos internautas que, nas redes sociais, iam partilhando o seu desgosto com as decisões da scuderia que finalmente acabariam com Charles Leclerc, que partiu do terceiro lugar da grelha, a finalizar a corrida no sexto lugar. O seu colega de equipa, o espanhol Carlos Sainz, não teve melhor sorte, finalizando no quarto lugar depois de sair do segundo posto da grelha de partida.

Já o neerlandês da Red Bull, que protagonizou um giro de 360.º em pleno circuito, acabou por celebrar a vitória, aproveitando os falhanços da Ferrari e sobrepondo-se à Mercedes, que ainda assim assegurou um segundo lugar com Lewis Hamilton, também ele um dos mais interessantes pilotos nesta corrida, que escalou desde o sétimo lugar na grelha e acabou a cerca de 8 segundos de distância de Verstappen. Frustrante foi, no entanto, o terceiro lugar alcançado por George Russell, que conquistou um inédito primeiro lugar na grelha na fase de qualificação, acabando por falhar aquela que poderia ter sido a primeira vitória em Fórmula 1 da sua carreira.

Feitas as contas, e antes de partir para a pausa de verão, Max Verstappen lidera a classificação geral dos pilotos, com 258 pontos, mais 80 do que Charles Leclerc. A Fórmula 1 regressa no fim de semana de 26 a 28 de agosto, com o Grande Prémio da Bélgica.