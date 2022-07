Ucrânia. Zelensky ordena evacuação da região de Donetsk

O Presidente da Ucrânia ordenou, no sábado, que a população saia da região de Donetsk, a área do leste da Ucrânia que está na linha de frente do conflito e que é alvo contínuo dos bombardemanetos russos.

"Foi tomada uma decisão governamental sobre a evacuação obrigatória da região de Donetsk ", adiantou o Presidente ucraniano, através de um comunicado. "Por favor, saiam", lia-se na mesma nota, onde o Zelensky siblinhava que, nesta fase da guerra, a principal arma da Rússia é o "terror".

O chefe de Estado ucraniano lembrou que milhares de pessoas, incluindo crianças, permanecem nas zonas de combate de Donetsk e que "a decisão de sair deve ser tomada em algum momento”. “Quanto mais pessoas deixarem a região de Donetsk, menos pessoas o exército russo matará", acrescentou.

As autoridades estão já a tratar da logística e das operações de apoio à saída da pessoas da região. "Nós ajudamos. Não somos a Rússia. Faremos o possível para salvar o máximo de vidas humanas e limitar o terror russo o máximo possível", garantiu.