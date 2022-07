Guerra. Moscovo culpa Zelensky e EUA pela morte de 50 prisioneiros ucranianos

A Rússia acusou este sábado Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, assim como os Estados Unidos da América (EUA) pelo ataque contra uma prisão em Donetsk, no qual morreram 50 prisioneiros ucranianos, de acordo com as informações do Ministério de Defesa russo.

"Toda a responsabilidade política e moral pelo sangrento massacre contra os ucranianos recai pessoalmente sobre Zelensky, seu regime criminoso e quem o apoia, Washington", diz o comunicado. “Os restos mortais de 48 militares ucranianos foram encontrados e recuperados entre os escombros. Outros dois soldados ucranianos, gravemente feridos, morreram a caminho do hospital."

Na ótica da Rússia e dos separatistas pró russos, o ataque contra a prisão, situada na localidade de Yelenovka, foi perpetrado com mísseis HIMARS, dados às tropas russas pelos EUA.

O porta-voz da Defesa russa, Igor Konashénkov, além de ter confirmado as 50 mortes, adiantou que o ataque provocou 73 feridos que tiverem de ser hospitalizados com ferimentos graves.

A Ucrânia já pediu à ONU e ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) que enviem uma missão a Donetsk para investigar o ataque. "O bombardeamento é um ato cínico de terrorismo por parte da Federação Russa, uma provocação militar e uma clássica operação de falsa bandeira com o propósito de ocultar crimes de guerra, desacreditar as forças armadas ucranianas e incrementar as tensões na sociedade ucraniana", afirma num comunicado o Exército, o Ministério da Defesa, os Serviços de Segurança e a defensora do povo ucraniano, negando a ideia de que Kiev esteja por trás do ataque.