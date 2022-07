Hoje é sábado de Supertaça

FC Porto e CD Tondela jogam, hoje, a partir das 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro, a final da Supertaça Cândido de Oliveira. É novo confronto entre FC Porto e CD Tondela, depois de os ‘dragões’ - que conquistaram o título de campeões nacionais na temporada anterior - terem batido os tondelenses (que caíram para a Segunda Liga) na final da Taça de Portugal, por 3-1.

Em Aveiro, a lotação estará esgotada para a 44.ª edição da Supertaça portuguesa. «O jogo da Supertaça Cândido de Oliveira Vodafone, agendado para este sábado no Estádio Municipal de Aveiro, entre o FC Porto e o CD Tondela, terá lotação esgotada. Tanto os clubes envolvidos como a FPF venderam todos os ingressos destinados ao público para a partida deste sábado, com início marcado para as 20h45», escreve a Federação Portuguesa de Futebol, em nota publicada no seu site oficial.

De fora do jogo deverão estar, no entanto, David Carmo, que chegou recentemente do Sporting de Braga, por 20 milhões de euros, que foi expulso no fecho de 2021/22 e, consequentemente, está castigado, tal como Diogo Costa. Fora estarão também o lesionado Manafá, Fábio Cardoso e Otávio, estes devido a castigo por cânticos insultuosos contra o Benfica nos festejos do título, não tendo o FC Porto recorrido da decisão.

Início difícil

«O Tondela enfrenta uma situação que nenhum clube enfrentou na sua história [não pode fazer contratações]. Causa muitas dificuldades, mas sabia das regras desde início e aceitei sabendo dessas premissas», disse Tozé Marreco, o treinador do Tondela que assumiu os comandos da equipa nesta temporada, recrutado ao Oliveira do Hospital.

«Estou à espera de um FC Porto com muitas soluções. O Sérgio tem sido extremamente competente ao longo destes anos», considerou, relativamente às baixas no FC Porto.

Final é final

Já Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi sóbrio na sua antevisão da partida. «Uma final é uma final. Tudo pode acontecer. Penso que o onze que vai iniciar o jogo da parte do Tondela terá um onze muito semelhante. É verdade que as opções ficaram mais reduzidas para eles, mas há miúdos da formação que subiram e que têm qualidade. Somos a equipa que tem a obrigação de ganhar o jogo, pela sua história. Mas é preciso provar isso em campo. Tenho um grande respeito por todas as equipas. Não espero um jogo fácil amanhã», disse.

«O Tondela é uma equipa difícil. É praticamente a mesma equipa da final da Taça de Portugal, mudando o treinador e alguns jogadores. Fez jogos de preparação muito competentes contra equipas da I Liga. A minha energia foi toda para aquilo que eu posso controlar», argumentou.