Horários para agosto provocam demissão dos chefes da equipa de urgência do Hospital S. Francisco Xavier

Os chefes da equipa de urgência do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, vão pedir demissão após o conhecimento das escalas de agosto, que, segundo os médicos, não garantem “a segurança da assistência e cuidados às pessoas” e dos profissionais. Ao final da manhã haverá uma reunião com a administração da unidade hospitalar.

Segundo uma carta dos profissionais de saúde, à qual a CNN Portugal teve acesso, os médicos consideram que a escala de horários apresentada para o mês de agosto coloca em risco “a capacidade de assistência e cuidados às pessoas que recorrem" às urgências do hospital de Lisboa e “a segurança destas e dos profissionais que as assistem".

Desta forma, os médicos decidiram apresentar “a sua demissão em bloco”. Segundo as escalas publicadas, não há médicos suficientes para assegurar a urgência noturna de medicina interna durante o mês de agosto.

Ainda na mesma carta, o grupo de assistentes hospitalares de medicina interna manifesta o seu "profundo desagrado e indignação face à forma como esta decisão e a sua comunicação foram tomadas", mencionando o planeamento do próximo mês.

A sua reprovação também tem como base o facto de não aceitarem as equipas que “sejam constituídas apenas por um assistente hospitalar (com funções de chefe de equipa) e de um interno de formação geral de 5.º ano equiparado a assistente hospitalar como os seus elementos mais diferenciados".

Para estes, esta composição é "imensamente desadequada, não só perante a afluência diária de utentes ao serviço de urgência, mas também pela necessidade mantida de repartição da equipa médica em dois circuitos", de doentes com queixas respiratórias e não respiratórias.

Sublinhe-se que o Hospital de São Francisco Xavier é um dos que, na capital, tem sofrido vários constrangimentos na assistência nas últimas semanas. Esta sexta-feira, a unidade hospitalar teve de fechar o bloco de partos às 09:00 por falta de obstetras, reabrindo no sábado à mesma hora. Já no fim de semana, o hospital voltará a encerrar o bloco de partos durante as noites e madrugadas.