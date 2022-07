Mais de 1.500 refugiados estão no Mediterrâneo à espera para poderem entrar na UE

Mais de 1.500 migrantes continuam à espera de poder desembarcar, através do Mediterrâneo, no continente europeu, depois de terem sido socorridos.

De acordo com a Médecins sans Frontières (MSF), estavam 659 pessoas a bordo do 'Geo Barents', a somar aos 438 migrandes que se encontram no SeaWatch3, adiantou a SeaWatch, e ainda outros 387 estão no "Ocean Viking", da SOS Méditerranée.

Entretanto, a SeaWatch anunciou que, ao fim da tarde, as autoridades italianas autorizaram o seu navio a atracar no porto de Tarante, a sul do país.

"Um grande alívio, mas consternação também: esperam-nos mais dois dias de viagem, o que significa sofrimento suplementar para os que já sofreram muito", escreveu esta ONG, através do Twitter.

⭕ Port of safety for the #SeaWatch3! The 🇮🇹 authorities have assigned us Taranto for the disembarkation. Relief on the one hand, disenchantment on the other, because the way there takes almost 2 days. More unnecessary hours that the people on board have to endure in the heat. pic.twitter.com/AfpsRfmDhz