Lucro da Sonae cresce 89% para 118 milhões no 1.º semestre

A Sonae registou 118 milhões de euros de lucro nos primeiros seis meses deste ano, um aumento de 89% face ao mesmo período do ano passado.

“O resultado líquido atribuível a acionistas aumentou 89% para 118 milhões de euros, traduzindo o crescimento dos negócios, o sucesso na gestão do portfólio e o comparável do primeiro semestre de 2021 que havia sido afetado pela pandemia”, diz a dona do Continente.

Nesse período, o valor líquido do portefólio ascendeu a 3,8 mil milhões de euros e ações valorizam 17% e o volume de negócios consolidado cresceu 7,9% para 3,4 mil milhões de euros.

A empresa liderada por Cláudia Azevedo diz ainda que a rentabilidade melhorou, com resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização – EBITDA – subjacente a crescer 5,2% para 259 milhões de euros e o EBITDA total a crescer 10,6% para 319 milhões de euros.

Por sua vez, a dívida líquida diminuiu quase 400 milhões, “reforçando a sólida estrutura de capitais” e o investimento ascendeu a 563 milhões nos últimos 12 meses, dos quais 244 milhões em aquisições.