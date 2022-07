Economia americana entra em recessão técnica

A maior economia mundial registou uma quebra de 0,9% no segundo trimestre deste ano. Os dados foram revelados Departamento do Comércio, depois nos primeiros três meses do ano, o PIB ter caído 1,6%. Ou seja, dois trimestres consecutivos de queda significam recessão técnica e, após a Reserva Federal ter decidido fazer um novo aumento da taxa de juro de referência, em 75 pontos base.

O presidente do banco central da maior economia do mundo diz, no entanto, acrescentou que não acredita que o PIB seja um indicador fiável para ditar se um país se encontra ou não em recessão, mas apontou que não cabe à Fed determinar tal.



A posição de Powell coincide com a do presidente norte-americano, Joe Biden, que na segunda-feira disse à comunicação social acreditar que não haverá uma recessão na economia dos EUA.



Para o chefe de Estado norte-americano, os bons números do emprego poderão contribuir para uma reversão do crescimento registado no primeiro trimestre do ano, quando contraiu 1,4% em valores anualizados.