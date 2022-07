Horta Osório é o novo administrador não executivo da Impresa

O ex-banqueiro António Horta Osório é o novo administrador não executivo do grupo Impresa. “No seguimento da renúncia hoje apresentada pelo administrador não executivo João Castro, que assumirá um diferente nível de envolvimento com o grupo, António Horta Osório foi cooptado pelo Conselho de Administração da Impresa, em substituição do administrador renunciante”, avisa a dona da SIC em comunicado.

“Pelo seu notável percurso empresarial, nacional e internacional, e pelas suas qualidades pessoais e profissionais, julgamos que António Horta Osório é uma excelente escolha para administrador do Conselho de Administração da Impresa”, diz Francisco Pinto Balsemão, presidente do grupo. E acrescenta que “a sua visão e a sua experiência serão certamente um importante contributo para o grupo e para o setor dos media”.

O presidente do grupo afirma ainda que o novo administrador não executivo “participará ativamente na definição da estratégia para o futuro da Impresa, em tempos de profundas mudanças para os meios de comunicação social” e que o grupo vai beneficiar “muito com a sua experiência internacional e com o seu conhecimento da realidade do nosso país”.

Já António Horta Osório afirma ter uma “enorme admiração pelo Grupo Impresa e pelo seu fundador, pelo que foi com muito gosto que aceitei o desafio que me foi proposto”.

E acrescenta: “Qualquer sociedade precisa de uma comunicação social forte, independente e credível, para o seu bom desenvolvimento. Nessa perspetiva, é com um grande sentido de responsabilidade que darei o meu contributo para a definição da estratégia do grupo Impresa, numa altura em que o setor enfrenta importantes mudanças”.