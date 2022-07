Costa recebe chamada de Macron a pedir que França e Portugal apoiem a Guiné-Bissau

O Presidente guineense revelou, esta quinta-feira, que o chefe de Estado francês telefonou ao primeiro-ministro português, durante uma reunião entre os dois.

Segundo Umaro Sissoco Embaló, Emmanuel Macron falou, via telefone, com António Costa, durante uma reunião a sós com o líder guineense a solicitar que Portugal e França apoiassem ambos Bissau "nos esforços de desenvolvimento" do país.

As declarações do Presidente guineense foram feitas no aeroporto de Bissau, momentos após a descolagem do avião que transportava Macron de regresso a França, após uma visita de poucas horas ao país africano.

Embaló sublinhou ainda que a primeira visita de um chefe de Estado francês à Guiné “foi um sucesso total".

"O Presidente Macron ligou, à minha frente, ao primeiro-ministro português, António Costa, a pedir-lhe que Portugal e a França apoiem a Guiné-Bissau. Isso é extremamente importante", disse o chefe de Estado guineense.

O Presidente guineense frisou que a visita de Macron, "a primeira de um chefe de Estado de um país que é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas" representa "o relançamento da Guiné-Bissau".

"Para mim isto é um marco. É como a visita do Presidente português, agora veio Macron. No dia em que o Presidente americano vier a esta sub-região tenho a certeza que virá à Guiné-Bissau", acrescentou.