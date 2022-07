Costa do Marfim com nova descoberta de petróleo e gás natural

A Costa do Marfim anunciou esta quinta-feira uma nova descoberta de petróleo e gás natural pela empresa de hidrocarbonetos Eni.

Em setembro de 2021, o país havia anunciado a "grande descoberta" de um depósito designado 'Baleine' com um potencial de 2 mil milhões de barris de petróleo bruto e 2,4 biliões de pés cúbicos de gás natural, pela Eni e a sua parceira costa-marfinense Petroci Holding,

Quase um ano depois, a nova descoberta, que se encontra num bloco adjacente ao primeiro, "aumenta em cerca de 35% as reservas inicialmente anunciadas do referido depósito", diz o Ministério das Minas, Petróleo e Energia, em comunicado, o que significa que as reservas passam agora para 2,5 mil milhões de barris de petróleo bruto e 3,3 biliões de pés cúbicos de gás natural.

Antes das descobertas promissoras, a Costa do Marfim produzia cerca de 30.000 barris por dia. Mas Alassane Ouattara, o Presidente, anunciou no final do ano passado que o país será um "importante produtor" de petróleo.